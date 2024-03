Wredne dziewczyny wracają i są jeszcze bardziej wredne (recenzja filmu "Mean Girls")

Sprawia to, że zwykłe nastoletnie problemy i wydają się jeszcze gorsze, większe i poważniejsze. Każdy ma na ich temat zdanie i nie waha się go użyć. Tę spiralę dodatkowo nakręca legendarna, różowe "The Burn Book" i nagrania ze spektakularnej zbiorowej histerii na szkolnym korytarzu (naprawdę współczułam wtedy dyrektorowi Duvallowi…). Przerywa ją dopiero Janis i jej brutalnie szczere wyznanie na Sali gimnastyczne oraz następujący po nim jeden z lepszych numerów śpiewanych (zaraz po "My name is Regina George"!) tego filmu, czyli "I'd rather be me". I ten moment jest prawdziwym katharsis tej odsłony historii wrednych dziewczyn.