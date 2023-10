Wybory 2023. Żarliwie wspierał PiS i Dudę. Jerzy Zelnik ma tylko jedną prośbę do nowego rządu

Wybory 2023. Jakie są ostateczne wyniki?

Przypomnijmy, że we wtorek PKW ogłosiła oficjalne wyniki głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu ze wszystkich obwodów. Zwyciężyło PiS, choć większość mają partie opozycyjne. Wiadomo też, że w tych wyborach frekwencja była rekordowa. Głosy oddało ponad 21,9 mln Polaków, z 29,5 mln uprawnionych do głosowania.