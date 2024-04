Wyjawiła smutną prawdę o Jacku Nicholsonie. "Świadomie mnie porzucił"

Gourin podkreśla, że jej sytuacja jako porzuconego dziecka jednocześnie jest i nie jest wyjątkowa. – Wiele osób zostało zmuszonych do życia bez ojca lub matki. Ja też nie jestem ani pierwszą, ani ostatnią taką osobą. Bolesne jest to, kiedy robi się to [porzuca dzieci – przyp. aut.] świadomie, tak jak miało to miejsce w moim przypadku – dodała gorzko.