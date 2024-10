Wziął przykład z Trumpa. Tak zakwestionował intelekt Kamali Harris

Zapytany przez reportera amerykańskiego portalu "TMZ" o to, czy zagłosuje w nadchodzących wyborach na Donalda Trumpa wybory, Mel Gibson odpowiedział: "Myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, na kogo głosuję. To całkiem dobre przypuszczenie. Wiem, jak to będzie, jeśli zagłosujemy na nią. I to nie jest dobra rzecz. Okropne osiągnięcia. Nie ma żadnej polityki, o której można by mówić. Ma IQ słupka ogrodzeniowego".