Zabrali jej 40 lat życia. Hit Netfliksa budzi strach

Wyprodukowany w Niemczech "Paradise", zdaniem wielu widzów, wpisuje się w tematykę związaną z poglądami głoszonymi przez Klausa Schwaba, który uważa (może trochę upraszając, a może nie), że własność jest problemem i przeszkodą na drodze do szczęścia. Wszystko, co jest nam potrzebne do życia, mamy wypożyczać, mieszkać na abonament, nic nie posiadać. Idealny materiał na antyutopijny film.