Zaczął palić w wieku 8 lat. Dziś nie zrobi kroku bez podłączonego tlenu

Mimo wszystko nie żałuje swojego dawnego stylu życia ani tego, że papierosy pojawiały się w jego dziełach. "Zapłaciłem dużą cenę, ale nie żałuję. To było dla mnie ważne. Chciałbym, tak jak każdy uzależniony, aby to, co kochamy, było dla nas dobre" — przyznaje Lynch. Teraz pragnie przestrzec innych przed niebezpieczeństwami palenia. "Naprawdę chcę to przekazać: pomyślcie o tym. Możecie rzucić te rzeczy, które was zabijają" — apeluje.