Zapomniana legenda boksu. Powstaje dokument o Zbigniewie Pietrzykowskim

W Polsce nie miał sobie równych. Przez 15 lat żaden rodzimy bokser nie wygrał z nim pojedynku chociażby podczas treningu. Nawet Muhammad Ali miał z tym problem. O tej walce i innych starciach giganta opowie film "Ziggy".

Pasją do boksu poniekąd zaraził go starszy brat Wojciech, który trenował w Bielsko-Bialskim Towarzystwie Sportowym. W 1950 r. 16-letni Zbigniew w tajemnicy zapisał się na lekcje do innego klubu i dopiero kiedy zrobił postępy, brat przyjął go do swojego grona.