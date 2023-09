Zmarł w sile wieku. Zapomniany aktor ze "Znachora". "To jeden z wielu"

"To jeden z tych wielu, dzięki którym teatr do dziś trwa i dzięki którym trwał będzie zawsze. Piotr był jednym z tych 'poruczników', dzięki którym teatr po dziś dzień broni się, bez których nie byłoby wielkich inscenizacji. To naprawdę nie kokieteria użyta z potrzeby chwili. W teatrze nie grywa się tylko głównych ról. To dwór tworzy króla. Piotr był człowiekiem zawsze najpoważniej traktującym swój zawód, a jednocześnie aktorem myślącym o Teatrze sercem" – tymi słowami Piotra Grabowskiego pożegnał jego przyjaciel Damian Damięcki.