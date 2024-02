Zapowiada się hit. Zobacz zwiastun nowego filmu Costnera

O czym opowie "Horizon: An American Saga"?

Najnowszy opis fabuły epickiego dzieła przytacza magazyn "People". Najnowszy film Costnera ma badać uroki Dzikiego Zachodu oraz sposób, w jaki został on zdobyty – i przegrany – poprzez krew, pot i łzy wielu osób. Akcja obejmować będzie cztery lata wojny secesyjnej (1861–1865), a tytuł zabierze widzów w podróż po kraju toczącym wojnę z samym sobą, pokazanym przez pryzmat rodzin, przyjaciół i wrogów, z których wszyscy próbują odkryć, co to naprawdę znaczy być Stanami Zjednoczonymi Ameryki.