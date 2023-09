Zero procent. Film Polańskiego rozerwany na strzępy

Jak widać satyra Polańskiego nie zaskarbiła sobie póki co żadnego zwolennika. Także Małgorzata Czop w recenzji dla WP nie kryła zaskoczenia, jak nieudany jest to film. "Po świetnym początku "The Palace", który miał swoją premierę na festiwalu w Wenecji, staje się ciężkostrawny i narysowany bardzo grubą kreską. Rubaszny żart jest na granicy dobrego smaku. To, co sprawdzało się u [Rubena - przyp. red.] Ostlunda, tutaj zawodzi. Nie śmieszą już fekalne wycieczki, wymioty brzmią jak zdarta płyta. Mistrz spóźnił się o kilka lat i to chyba rozczarowuje najbardziej. Choć nie można mu odmówić wirtuozerii opowiadania, całość zostawia z lekkim niesmakiem" - czytamy.