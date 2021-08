Zmarł Brad Allan. Przez wiele lat walczył z Jackie Chanem

Brad Allan, pod takim nazwiskiem pracował w Hollywood, urodził się 14 lutego 1973 roku w Australii. Jak twierdził w wywiadach, narodził się z wrodzoną fascynacją wszystkim, co chińskie. W wieku 10 lat ćwiczył już sztuki walki, gimnastykę, sztuki cyrkowe z Dalekiego Wschodu. Jeszcze jako nastolatek wyjechał do Azji, aby nauczyć się języka chińskiego oraz zgłębiać tajniki sztuki walki. W wieku 22 lat powrócił do Australii i tam, całkiem przypadkowo, na jednej z ulic Melbourne spotkał… Jackie'ego Chana.