Zmarł Leslie Bricusse. Tym utworem podbił cały świat

W rankingach na najlepszą piosenkę z bondowskiego cyklu to właśnie "Goldfinger" z 1964 r. najczęściej znajduje się na czele zestawienia. Refren tego utworu do dziś potrafi zanucić większość widzów: "Pretty girl, beware of his heart of gold. This heart is cold" ("Piękna dziewczyno, strzeż się jego złotego serca. To serce jest zimne").