Znany polski aktor trafił za kraty po tym, co zrobił swojej fance. Do końca mówił, że "dopuścił się tylko pocałunku"

Zgodnie z doniesieniami prasy 10 stycznia 1937 roku do mieszkania Andrzeja Karewicza przybyły dwie nastoletnie dziewczyny, córka wyższego urzędnika i córka urzędniczki ministerialnej, z prośbą o autograf. Artysta podpisał fotografię pierwszej z dziewcząt, drugiej zaś oznajmił, że "zabrakło mu fotosów i prosił, ażeby zgłosiła się ona do niego nazajutrz o godzinie 8-ej wieczór". O tym, co zdarzyło się dalej, pisano 14 grudnia 1937 roku w "Głosie Porannym":