Mówi o powrocie hitowej serii. "To byłaby wielka strata"

Saldaña o "Strażnikach Galaktyki". "Nie sądzę, żeby Gamora odeszła na dobre"

Zoe Saldaña nie uważa, że ​popularna seria zniknęła z ekranów już na zawsze. – Myślę, że byłaby to ogromna strata dla Marvela, gdyby nie znaleźli sposobu na przywrócenie "Strażników Galaktyki". To po prostu ulubiona przez fanów grupa odmieńców. A poza tym u steru mają kogoś takiego jak James Gunn, którego styl pisania jest po prostu cudowny i bardzo szczególny dla tego gatunku – oceniła gwiazda w podcaście "The Discourse" portalu The Playlist.