Maria Bakalova w sukience za 3 mln dolarów. Przyniesie jej szczęście?

Maria Bakalova to pierwsza bułgarska aktorka nominowana do Oscara. Za rolę w "Kolejnym filmie o Boracie" zgarnęła już mnóstwo nominacji i nagród. To przełom w jej życiu. Aktorka chciała wyglądać podczas gali jak… księżniczka. A konkretnie jak Kopciuszek. - Czuję się jak Kopciuszek. Bo jestem aktorką ze wschodniej Europy, która miała wielkie marzenie o zostaniu hollywoodzką aktorką, ale powiedziano jej, że to marzenie nigdy się nie ziści – powiedziała Bakalova w rozmowie z "Vanity Fair".