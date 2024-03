Została zgwałcona przez pięciu mężczyzn. Stała się symbolem walki [RECENZJA]

Z policyjnych statystyk wynika, że co roku w Polsce do gwałtów dochodzi od 1800 do 2300 razy. Z kolei ze statystyk Niebieskiej Linii wynika, że rocznie ofiarą gwałtu pada 30 tys. polskich kobiet. Skala przeraża. Bardzo wiele kobiet nie zgłasza przestępstwa w obawie o to, co pomyślą o nich inni. Inne boją się, że policja im nie uwierzy, sprawa zostanie umorzona, a całe środowisko się o tym dowie. Gwałt i jego zgłaszanie to wciąż realny problem, z którym boryka się wiele państw.