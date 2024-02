Szokująca historia. Od randki do zabójstwa. Zniszczyła mu życie [RECENZJA]

Dzień, który zmienił wszystko

Gdy jednego dnia Dave wyszedł do pracy, otrzymał od Cari wiadomość. "Powinniśmy ze sobą zamieszkać". Mężczyzna odpowiedział, że już na ten temat rozmawiali i jak na razie jest na to za wcześnie. Wtedy kobieta zalała go wulgarnymi sms’ami - "Nie chcę cię więcej widzieć", "Zniszczyłeś mi życie", "Pie...l się". Kiedy wrócił do domu Cari nie było w mieszkaniu. Zniknęły też jej rzeczy.