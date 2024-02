Problemy już przed premierą hitu. Amazon pozwany

Argumentował, że "Road House" to film przeznaczony do oglądania na dużym ekranie, w którym Gyllenhaal zalicza rolę życia i do której przeszedł imponującą przemianę fizyczną. Co więcej, zgodnie ze słowami autora sama wytwórnia uznała tytuł za "duży przebój", prognozując, że przyniesie większe zyski niż dwa wymienione wcześniej hity. Według Limana ograniczenie dystrybucji tak dobrze zapowiadającego się widowiska tylko do VOD sprawi, że niebawem w ogóle nie będą powstawać filmy typowo kinowe.