1 lipca rusza najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce. BNP Paribas Kino Letnie Sopot-Zakopane, w nowej odsłonie i w trosce o przyszłość.

– Objęcie festiwalu Kino Letnie Sopot-Zakopane patronatem tytularnym jest naturalną konsekwencją naszej miłości do kina. Od lat działamy na rzecz kinematografii - restaurujemy stare filmy, wspieramy kino we wprowadzaniu innowacji technologicznych, angażujemy się w ponad 40 festiwali filmowych w całej Europie. Cieszymy się, że w tym roku do tego grona dołącza wyjątkowe wydarzenie filmowe – najdłuższy wakacyjny festiwal filmowy w Polsce odbywający się w formule kina letniego. Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy "kochają oglądać filmy do Sopotu, Zakopanego i Giżycka, szczególnie w festiwalowe wtorki, czwartki i niedziele, kiedy kino przemówi obrazami w tematach ważnych dla całej ludzkości" – mówi Małgorzata Wasiuk, Dyrektor Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.