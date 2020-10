18. MFF Tofifest: Zobaczyć "Rejs" w miejscu, w którym został kręcony

Jeżeli znaleźliście się razem z nami w polskiej stolicy pierników i niepokorności, nie przegapcie dzisiejszego obrazu "Must be must see", czyli "Skłodowskiej" z Rosamund Pike w roli głównej, a także całego pasma From Poland, gdzie czekają na was miłe niespodzianki, związane z festiwalowymi gośćmi.

Kultowy film Piwowarskiego do zobaczenia w Toruniu (kadr z filmu)