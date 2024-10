28-tancerz zaginął. Hugh Jackman apeluje o pomoc

Hugh Jackman zaangażował się w poszukiwania

Zelig Williams, który występował również z Hugh Jackmanem podczas jego trasy "The Man. The Music. The Show.", spotkał się z ogromnym wsparciem ze strony środowiska artystycznego. Jackman opublikował na Instagramie apel o pomoc: "Proszę, jeśli ktoś ma jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu Zeliga Williamsa, skontaktujcie się z lokalnymi władzami".