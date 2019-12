"365 dni": Wkrótce przedsprzedaż biletów na pokazy filmu na podstawie książki Blanki Lipińskiej

7 lutego na ekrany kin trafi ekranizacja bestsellera Blanki Lipińskiej "365 dni". Producenci zapowiadają, że to będzie najgorętszy film roku. Wkrótce ruszy przedsprzedaż biletów na seans pierwszego polskiego filmu erotycznego.

"365 dni" to produkcja, jakiej w polskim kinie jeszcze nie było. To nie kolejna komedia romantyczna, ale opowieść o pożądaniu i pragnieniach. Massimo Torricelli, młody i przystojny szef sycylijskiej rodziny mafijnej, po zamachu, w którym ginie jego ojciec, jest zmuszony przejąć rządy. Laura Biel jest dyrektorem sprzedaży w luksusowym hotelu. Odnosi sukcesy zawodowe, ale w życiu prywatnym brakuje jej namiętności. Podejmuje ostatnią próbę ratowania związku. Razem z partnerem i przyjaciółmi leci na Sycylię. Laura nie spodziewa się, że na jej drodze stanie Massimo – najniebezpieczniejszy mężczyzna na wyspie, który porwie ją, uwięzi i da 365 dni na… pokochanie go.

W związku z ogromnym zainteresowaniem filmem producenci zorganizowali przedsprzedaż biletów na seanse. Ruszy ona 23 grudnia. Wejściówki będzie można nabyć w sieciach kin Cinema 3D, Helios i Multikino.

W filmie "365 dni", oprócz najgorętszego duetu aktorskiego roku – Anny-Marii Siekluckiej oraz Michele Morrone – zagrali m.in. Magdalena Lamparska, wcielająca się w Olgę, najlepszą przyjaciółkę głównej bohaterki, Natasza Urbańska, Grażyna Szapołowska, Tomasz Stockinger, Bronisław Wrocławski, Mateusz Łasowski oraz Otar Saralidze. Reżyserką filmu jest Barbara Białowąs.