Adam Driver nie do poznania. Tak zmienił się do kolejnej roli

Drivera sfotografowano w Modenie (rodzinnym mieście Enzo), gdzie przechadzał się w pełnej charakteryzacji jako Enzo Ferrari. Dość powiedzieć, że miejscowi z trudnością mogliby rozpoznać hollywoodzkiego gwiazdora. Driver gra już dojrzałego, siwego Ferrari, w okolicach jego 60-tki, kiedy to zwano go "wielkim starcem" - donosi "Daily Mail". Aktor jako elegancki starszy mężczyzna do złudzenia niemal przypomina motoryzacyjną legendę.