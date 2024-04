Afera, o której do tej pory było cicho. "Sami swoi. Początek" - kto jest autorem scenariusza?

- Pytam producentów, dlaczego mnie wygumkowali - wspomina tamten czas Gołda. - Oni, patrząc mi w oczy, mówią: "To nie my. Nie wiemy jak to się stało". Proszę ich, żeby obliczyli mój procentowy wkład w scenariusz: ile w finalnym zostało z oryginału? To jest potrzebne do tzw. "metryki", którą muszą złożyć do organizacji zarządzających prawami autorskimi. Mówią: "Nie mamy na to czasu".