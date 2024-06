Amanda Knox znów skazana ws. morderstwa Meredith Kercher. Sąd wydał wyrok w sprawie zniesławienia

Sprawa morderstwa Meredith Kercher ponownie rozgrzała media. 36-letnia Amanda Knox pierwszy raz od ponad 12 lat powróciła do Włoch, by jak sama mówiła "oczyścić się raz na zawsze" z wszelkich zarzutów kierowanych w jej stronę. Chociaż ustalono, że to nie ona odebrała życie swojej współlokatorce w 2007 roku, to nadal wisiało nad nią widmo oskarżeń o zniesławienie.