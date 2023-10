Andrzej Seweryn i Joanna Szczepkowska komentują wyniki wyborów. Przestrzegają opozycję

Ostatnie wybory parlamentarne to bez dwóch zdań najważniejszy temat w Polsce. Bardzo wiele osób komentuje to, co się wydarzyło w niedzielę. Są wśród nich także osoby ze środowiska artystycznego. Zaraz po zamknięciu lokali wyborczych, internet wypełniła ogromna fala wpisów, relacji czy filmów odnoszących się do pierwszych sondażowych wyników.