Andrzej Seweryn o młodych filmowcach: "Chcę się od nich uczyć"

Andrzej Seweryn triumfował na jubileuszowej, 25. gali Orłów. Zdobył statuetkę za Najlepszą Drugoplanową Rolę Męską w filmie "Śubuk". Aktor opowiedział w rozmowie z Wirtualną Polską, dlaczego uważa, że cykliczne spotkania rodzimych filmowców są potrzebne i dlaczego to prawdziwe święto kina. Wyjawił też, że od lat podziwia pracę młodszych kolegów z branży i co więcej, chętnie wchodzi z nimi we współprace. Nieczęsto się z nimi zgadza, ale tym bardziej frapujące są dla niego wymiany myśli z nimi. Kto potrafi namówić go nawet do śpiewu? Zobaczcie wideo.