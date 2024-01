"Oznaczył" ją tatuażem. Eks ujawnia nowe szczegóły o gwieździe

"Przerywał zawsze, gdy poprosiłam"

Schmitt zdradziła, że Hammer chętnie odpowiadał na jej pytania o oskarżenia, które zbrukały jego dobre imię. Zgodnie z jej słowami, fetysz kanibalistyczny określał jako "cykl dopełnienia". – "Ja jestem w tobie. Chcę żebyś był we mnie" – cytowała jego słowa kobieta. Potwierdziła, że aktor ją gryzł, robiąc to na tyle mocno, na ile mu pozwoliła. Zawsze jednak przestawał od razu, gdy tylko go o to poprosiła.