Bambi w nowej odsłonie. "To się nie dzieje"

"Bambi: The Reckoning" - co wiadomo o horrorze?

W sieci właśnie pojawił się teaser kolejnej odsłony tego uniwersum. "Bambi: The Reckoning" to rzecz inspirowana książką Feliksa Saltena z 1923 r., która trafiła do domeny publicznej, więc można korzystać z jej wizerunku. Film nie ma żadnego związku z bajką Disneya z 1942 r. W krótkim materiale możemy zobaczyć myśliwego, który odpowiada za śmierć matki Bambi, co sugeruje, że zwierzę może się mścić. Sam jeleń też pojawia się przez chwilę na ekranie i wygląda iście demonicznie - z łatwością przewraca samochód.