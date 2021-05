Barbara Burska była pierwszą żoną Strasburgera. Wszyscy się w niej kochali

Niedługo po swoich pierwszych sukcesach telewizyjnych została żoną Karola Strasburgera. To zresztą ona, będąc jeszcze dziewczyną jego przyjaciela, namówiła go na studia aktorskie. Niestety ich małżeństwo bardzo szybko się rozpadło. Aktorka swego czasu w następujący sposób skomentowała relację z prowadzącym show "Familiada": - To był piękny okres, ale dziś trzeba przyznać, że ślub wzięło wtedy… dwoje dzieci. Niedługo byliśmy małżeństwem, ale przyjaźnimy się do dziś.