Ben Affleck i Jennifer Lopez pokazali się publicznie po siedmiu tygodniach. Wiało chłodem

"Ben nie czuje się z tym komfortowo"

Żródłem kłótni w ostatnim czasie między Affleckiem i Lopez miał być zrealizowany na jej zamówienie dokument "The Greatest Love Story Never Told", w którym opowiada o pracy nad albumem "This Is Me" i swoim związku. W filmie wystąpił także Ben, ale ponoć pod silną presją żony. Nie podoba mu się, że Jen nie potrafi uszanować ich prywatności i bez zahamowań dzieli się nią publicznie. Zgodził się na wypowiedź, bo płyta i koncerty ukochanej sprzedają się słabo, a jej gwiazda przygasła. Przed kamerą nie ukrywa jednak, że życie na widoku nigdy nie bawiło go tak jak żonę.