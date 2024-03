"Biała odwaga": zapytaliśmy górali, co sądzą o kontrowersyjnym filmie

8 marca na ekrany kin trafił film Marcina Koszałki “Biała odwaga”. Opowiada on o niechlubnym rozdziale z historii Polski, w którym niektórzy górale kolaborowali z nazistami. Jeszcze przed premierą filmu pojawiały się głosy sprzeciwu. Jeszcze zanim film powstał, przeciwko niemu protestował Związek Podhalan, a także przedstawiciele "Góralskiego Veta". O produkcji ostro wypowiadał się też Zbigniew Ziobro. Pojechaliśmy do Zakopanego, by zapytać górali, którzy wybrali się na seans w dniu premiery, o ich wrażenia. Film im się nie spodobał:- Początek tego filmu jest bardzo dobry, a potem... kicha - mówiła jedna z osób. Inna dodała: - O historii trzeba mówić, tylko historii nie należy zmieniać.

