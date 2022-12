Bilety do kina coraz droższe. Tak duże sieci walczą o klienta

W pierwszych trzech kwartałach 2022 r. kina sprzedały 30,7 mln biletów. To aż o 114,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Nie jest to jednak powód do radości, gdyż od stycznia do maja 2021 r. kina były zamknięte przez sytuację z pandemią COVID-19. Frekwencja w polskich kinach jeszcze nie osiągnęła poziomu sprzed pandemii, choć zdarzają się sytuacje, które dają właścicielom kin nadzieję na lepszą przyszłość. Przykładem jest świetny wynik filmu "Avatar: Istota wody", który w premierowy weekend przyciągnął przed ekrany ponad pół miliona Polaków.