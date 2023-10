Bilety niemal za darmo. "Zielona granica" bezkonkurencyjna, co za wynik

Wystarczyło zmniejszyć cenę biletu do 12 zł i od razu w kinach podczas weekendu pojawiło się ponad milion widzów. Według informacji przesłanych przez sieć Helios, która w sobotę 30 września wzięła udział w akcji, jej kina odwiedziło ok. 550 tys. widzów. Co jest rekordowym wynikiem tego wydarzenia.