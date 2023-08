Bill Cosby usłyszał kolejne zarzuty. Chodzi o gwałt sprzed ponad 30 lat

Przypomnijmy, że Bill Cosby stracił dobre imię w 2015 r., kiedy to pojawiły się pierwsze oskarżenia skrzywdzonych kobiet. Na słynnej okładce "New York Magazine" ukazały się wizerunki 35 domniemanych ofiar Cosby'ego, które oskarżyły go o wykorzystywanie seksualne. Świat dowiedział się wówczas, że ulubioną metodą komika na zdobycie kobiety było odurzenie jej narkotykami.