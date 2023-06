Bliscy Kory nie zgodzili się na film. "Bez nich nie ma sensu"

W lipcu minie pięć lat od śmierci Kory. Legendarna artystka cały czas fascynuje, o czym świadczą kolejne biografie. Na kanwie jednej z nich mają powstać aż dwa filmy. I choć umowy są już podpisane, to rodzina wcale nie wyraziła zgody na realizację takich projektów. Co na to filmowcy?