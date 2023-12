BOB MARLEY: ONE LOVE celebruje życie i muzykę ikony, która zainspirowała pokolenia swoim przesłaniem miłości i jedności. Zobaczymy historię Marleya o pokonywaniu przeciwności losu i historii stojącej za jego rewolucyjną muzyką. Film BOB MARLEY: ONE LOVE, wyprodukowany we współpracy z rodziną Marleyów. Reżyserem biografii Boba Marleya jest Marcus Green ("King Richard: Zwycięska Rodzina" ) . W roli ikony muzyki reggae wystąpi Kingsley Ben-Adir (serial Peaky Blinders).