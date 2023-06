Bryan Singer został oskarżony o gwałt na nieletnich. Szykuje kontratak

Bryan Singer nie stanął przed sądem. Wszystkie sprawy załatwiał przez finansową ugodę. Teraz, jak informuje "Variety", planuje realizację dokumentu, w którym kompleksowo odniesie się do zarzutów. Film ma zostać sfinansowany z datków publicznych. Poza tym reżyser chce zrobić kilka fabuł niskobudżetowych, tzn., nieprzekraczających 10 mln dol. kosztów. Według "Variety", to część jego długofalowej strategii na powrót do hollywoodzkiego mainstreamu.