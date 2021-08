Zmarła druga osoba. Reprezentant szkoły i gwiazda Tik Toka

Departament Policji w Corona poinformował, że o zdarzeniu funkcjonariusze zostali powiadomieni w poniedziałek około godziny 23:45 (we wtorek rano czasu polskiego). Policjanci jeszcze przed północą dotarli do kina Regal California, gdzie na jednej z sal znajdowały się dwie dwie ofiary zdarzenia. 19-letni mężczyzna został przetransportowany do miejscowego szpitala z obrażeniami zagrażającymi życiu. 18-letnia kobieta, w momencie przybycia funkcjonariuszy policji, była już martwa. Sprawca zbiegł z miejsca przestępstwa.