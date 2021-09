Pedofil z BBC. Ogrom jego zbrodni przeraża

Jimmy Savile stał się telewizyjną gwiazdą za sprawą cieszącego się ogromną popularnością programu "Top of the Pops", który w stacji BBC pojawił się w 1964 r. Była to muzyczna lista przebojów. Przez lata występowy w niej najsłynniejsze zespoły. Dziennikarz stał się ulubieńcem widzów także za sprawą swojej działalności charytatywnej. W 1990 r. został odznaczony przez papieża Jana Pawła II Orderem Świętego Grzegorza Wielkiego za wybitne osiągnięcia w pracy charytatywnej na rzecz dzieci.