Był oskarżony o gwałt, kanibalizm i niebezpieczne perwersje. Rozwód był nieunikniony

Przypomnijmy, był oskarżany o gwałt, a w sieci krążyły SMS-y, jakie wysyłał do kobiet, a w których dzielił się swoimi seksualnymi, perwersyjnymi fantazjami o gwałtach i kanibalizmie. "Żyjesz tylko po to, by się mnie słuchać, by być moją niewolnicą. Będziesz moją własnością. To moja dusza. Moje ciało. Przyjdziesz i będziesz moją własnością aż do śmierci?" - pisał. Wszystko to rozgrywało się na oczach żony Hammera, Elizabeth Chambers, i ich dwójki dzieci. Rozwód był tylko kwestią czasu.