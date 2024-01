"Nie chciałam, żeby wiedzieli". Przed synami ukrywała "straszną" prawdę

Co ciekawe, Foster nigdy nie uczęszczała do żadnej szkoły aktorskiej, nigdy też nie brała lekcji gry. Zdobywczyni dwóch Oscarów do swojej hollywoodzkiej kariery szybko zaczęła podchodzić z dużym dystansem. "Ludzie piszczą na twój widok, ale to iluzja. Wymyślony, kolorowy świat. Naprawdę żyjesz dopiero wtedy, kiedy sama wyprowadzasz psa, zbierasz zabawki w pokoju syna i odbierasz dzieci ze szkoły" - mówi Jodie Foster.