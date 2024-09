Cameron Diaz prowadzi teraz zupełnie inne życie. Tęsknicie za nią? Są dobre wieści

Nowe życie Cameron Diaz

Aktorka lata temu zapowiadała, że chce się skupić na rodzinie i nie były to puste słowa. Chociaż wróciła do pracy (mówimy na razie o jednym projekcie) i pewnie przy okazji premiery pokaże się na kilku ściankach, to na próżno jej szukać na co dzień na czerwonych dywanach czy branżowych bankietach.