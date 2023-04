Caterina Scorsone uratowała dzieci z pożaru. Niestety nie wszyscy przeżyli

"To jest list miłosny do niesamowitych ludzi, którzy się pojawili i robili niesamowite rzeczy. Dziękuję rodzicom w szkole moich dzieci, którzy wysłali zabawki i książki, moim przyjaciołom w 'Chirurgach', którzy wysłali ubrania i zapasy. Dziękuję moim siostrom, które przyleciały do mnie z daleka, żeby mnie wesprzeć. (...)Jedyną rzeczą, która ma znaczenie, są ludzie (i istoty), które kochasz" - napisała pełna wdzięczności aktorka.