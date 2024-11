Choruje na raka jelita grubego. Opowiedział, co skłoniło go do badania

Pomimo trudnej sytuacji zdrowotnej, Van Der Beek nie rezygnuje z kariery zawodowej. Niedawno pojawił się w serialu "Walker" i jest zaangażowany w nadchodzący projekt filmowy "Sidelined: The QB and Me", którego premiera zaplanowana jest na koniec listopada. Dodatkowo, weźmie udział w programie "The Real Full Monty", mającym na celu zwiększenie świadomości na temat nowotworów jelita grubego.