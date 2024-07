Cielecka pokazała zdjęcia z urlopu. "Wygrałaś bikini challenge"

Przypomnijmy, że w tym roku Magdalenę Cielecką można było także oglądać w serialu Amazon Prime Video, "Nieobliczalna", w którym zagrała wraz z Julią Wieniawą. - Julia miała bardzo wymagające aktorskie zadanie, to były dramatyczne, pełne emocji sceny. Chciała zerwać z wizerunkiem, jaki jest kolportowany i najbardziej znany i w mediach, i w innych jej odsłonach. Bardzo tego chciała, zmieniła się też fizycznie do tej roli. Zobaczyłam to i pogratulowałam jej, bo super sobie z tym poradziła. Jest w tym bardzo wiarygodna i bardzo jest tą postacią - powiedziała aktorka w rozmowie z o2.