Co działo się za kulisami "Różyczki 2"? Zobaczcie!

W 2010 r. powstał film "Różyczka". Okazał się hitem. 13 lat później do kin trafia druga część opowieści o tajnej współpracowniczce SB (Magdalena Boczarska). W "Różyczce 2" pojawiły się odpowiedzi na pytania, z którymi twórcy pozostawili widzów po pierwszej części, ale powrócono też do emocji związanych z tamtą historią, do dylematów i wyborów głównych postaci, które nie zawsze mogły być zgodne z ich sumieniami. Warto dodać, że Boczarska wcieliła się w filmie w podwójną rolę. Do części scen trzeba było dodać jej lat, a do innych ujęć odmłodzić. Co działo się za kulisami produkcji? Zobaczcie!