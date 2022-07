Constance Wu próbowała popełnić samobójstwo. Nie wytrzymała fali hejtu

Constance Wu powróciła na Twittera po trzech latach przerwy. Z jednej strony po to, by zapowiedzieć premierę swojej nowej książki "Making a Scene", ale przede wszystkim, by opisać koszmar, jaki przeżyła w ostatnim czasie po pamiętnej aferze z serialem "Przepis na amerykański sen" ("Fresh off the Boat").