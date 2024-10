Córka Eastwooda aresztowana. Za przemoc wobec partnera

Związek Franceski i Alexandera stał się publiczny w 2018 roku, kiedy wspólnie pojawili się na premierze filmu "The Fury of the Fist and the Golden Fleece" (film nie miał polskiej premiery). Para spodziewała się wtedy pierwszego dziecka, a Francesca dumnie prezentowała swój ciążowy brzuszek na gali rozdania nagród Environmental Media Awards. Syn pary, Titan Wraith Eastwood, przyszedł na świat we wrześniu tego samego roku.