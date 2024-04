Córki nie były oczkiem w głowie Danuty Szaflarskiej. Stosowała "zimny chów"

- Miałam wynajęty pokój u górali, opłacone posiłki, na które chodziłam do domu wczasowego dla pracowników MKiSz. No i tak się bujałam sama przez dwa miesiące. Z jednej strony z poczuciem własnej "dorosłości", z drugiej okropnie samotna. Wspominam to jako koszmar - wyznała Agnieszka Kilańska-Cypel.